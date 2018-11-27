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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, askeri helikopterin düştüğü Fırtına Sokağı ile bağlı sokaklar trafiğe açıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı sokak ile buraya bağlı diğer sokaklar trafiğe açıldı.

Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokağı'nda sabah saatlerinde başlayan çalışmalar, askeri yetkililer nezaretinde helikopter enkazının vinçlerle tırlara yüklenmesiyle tamamlandı.

Enkazın kaza alanı yakınlarındaki Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na götürülmesinin ardından, olay yeri itfaiye ve belediye ekiplerince köpükle yıkandı.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri sona erdirilirken, Fırtına Sokağı ve buraya bağlı diğer sokaklar trafiğe açıldı.

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Enkaz Fırtına Sokak helikopter Kaza

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