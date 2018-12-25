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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı

BALIKESİR (AA) - İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yılmaz'ın (28) Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki babaevine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Özkan Yılmaz'ın naaşı, yarın Zağnos Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Balıkesir şehit

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