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İstanbul'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

10.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümünde Kadıköy'de 'sosyal mesafe' kurallarına uygun olarak 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturuldu

İstanbul'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümünde Kadıköy'de 'sosyal mesafe' kurallarına uygun olarak 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi’nin her sene 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşti. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahili arasında aralarında 2 metre mesafe bırakarak 6,5 kilometrelik zincir oluşturan İstanbullular, 9.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçti.

Ata’ya Saygı Zinciri etkinliğine katılan Ebru Ayten, “Tabi ki hüzünlü bir gün. Kendisini minnetle ve hürmetle anıyorum. Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için bizler ve sonraki nesillerin çaba sarf edeceğine inanıyorum. Kendisini çok özlüyoruz” diye konuştu.

Pandemi koşullarında halkın bir araya geldiği ender törenlerden biri olduğunu ifade eden Hüseyin Fahri, “Mustafa Kemal Atatürk’ü çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Bu konuda biraz eksiklik görüyorum. Böyle günlerde de çok duygusal oluyoruz ve kelimeler birbirine giriyor. Çok duygusal bir gün bizim için” dedi.

Anma etkinliğine katılan Belma Koruklu, “Böyle bir insanı çok erken yaşta kaybettiğimiz için hüzünlüyüm, keşke biraz daha yaşayabilseydi. Bir konuda yine üzgünüm çünkü Atatürk’ün kıymetini bilmiyorlar. Atamızı anmaya gelebildiğim için çok mutluyum. Her sene de gelmeye çalışıyorum” dedi.

Kanoların, su jetlerinin ve teknelerin de siren çalarak katıldığı Ata’ya Saygı Zinciri töreni, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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