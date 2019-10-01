İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

\u0130stanbul\u2019da Avc\u0131lar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden \u00e7\u0131kan \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fc kald\u0131r\u0131ma \u00e7\u0131kt\u0131. Kazada \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Kemer'in gizemli d\u00fcnyas\u0131 sualt\u0131severlerin u\u011frak noktas\u0131Doland\u0131r\u0131c\u0131dan ilgin\u00e7 ifade: \u201cDoland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k bende al\u0131\u015fkanl\u0131k oldu\u201dTer\u00f6r propagandas\u0131 yapan 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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