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İstanbul’da AVM ve rezidansa ateş edip lüks otomobille kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 05:07 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, lüks araçla gelip keleşle AVM ve rezidansa ateş açtılar.

Gaziosmanpaşa’da, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, lüks araçla gelip keleşle AVM ve rezidansa ateş açtılar. Olayda yaralanan olmazken, Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonla olaya karıştıkları ileri sürülen 3 kişi saklandığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 01.30 sularında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzeri Metris Cezaevi karşısındaki alışveriş merkezleri ile rezidans olarak kullanılan yerin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre henüz sürücü kimliği belirlenemeyen kişi 34 UEL 85 plakalı lüks otomobille gelen şahıslar, ellerindeki kalaşnikofla AVM ve rezidans ateş etmeye başladı. Olayı duyan vatandaşlar, panik içinde polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki tane boş kovan bulundu.
Önce ateş ettiler sonra kaçtılar
Araç ateş ettikten bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aracın Güngören istikametine kaçtığını belirledi. Aracı kovalayan polis ekipleri, şüpheli aracın Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan bir işyerine girdiğini tespit etti. Bunun üzerine aracın bulunduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, lüks aracın etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi.
Polis koçbaşlarıyla içeri girdi
Daha sonra şahısların yakalanması için zırhlı araçla Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri, çatışma çıkma ihtimaline karşı zırhlı araç ile bir süre etrafı kontrol etti. Ardından iş yerine giren ekipler, koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi.
3 kişi gözaltına alındı
Lüks araçta uzun süre arama yapan polis ekipleri, araçta silaha rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan inceleme ve evde yapılan aramanın ardından iş yerinde bulunan 3 kişi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar yoğun güvenlik önlemleriyle emniyete götürülürken, otomobil çekici yardımıyla emniyete ait otoparka çekildi.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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