İstanbul’da Ayakta Yolcu Kısıtlaması Uygulanabilir mi?

İstanbullular karar hakkında ne diyor?

VOA Türkçe’nin konuştuğu İstanbullular'ın büyük bir kısmı kararın uygulanmasının zor olduğunu savunurken az sayıda kişiyse kararı mutlulukla karşıladığını ifade etti.

“Gerekli bir karardı”

Özel sektörde çalışan Cengiz Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanı ve valiliğin aldığı bu karar son derece gerekliydi. Keşke uygulanabilse ve uygulama iyi denetlenebilse” diye konuştu.

“20 milyon insanı nasıl takip edeceksiniz”

Emekli Osman Pekin, “20 milyon insan yaşıyor bu şehirde, siz bu kadar insanı ne kadar kontrol edebilirsiniz? Bence sadece polemik ve algı yaratmak” dedi.

“İstanbul’da uygulanması zor”

Her gün toplu taşıma kullandığını ve araçları hiç boş görmediğini ifade eden Sedat Yiğit sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul için bence yanlış bir karar. Küçük şehirlerde belki uygulanabilir ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde uygulanabilmesi bana göre çok küçük bir ihtimal. Her bir metrobüsün başında bir tane görevli arkadaşın bulunması gerekir ki insanları kontrol etsin. Ancak öyle olabilir ama o da her şeyi aksatır.”