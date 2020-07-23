İstanbul'da "Ayasofya" önlemleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla yarın kılınacak ilk namaz için yapılan hazırlıklar ve alınan önlemleri açıkladı.

Vatandaşlardan yanlarında "maske, seccade, sabır ve anlayış" getirmelerini isteyen Yerlikaya, davetlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldığını hatırlatarak Ayasofya ve çevresinde kadınlar için iki ve erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alanın namaz kılma yeri olarak belirlendiğini bildirdi. Buna göre kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alanla Mehmet Akif Parkı, erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Meydanı belirlendi.

"El ve sırt çantası getirmeyin"

Namaz alanına girişlerin 11 ayrı kontrol noktasındaki polis araması sonrasında gerçekleşeceğini belirten Yerlikaya, kontrollerin hızlı yapılabilmesi için vatandaşların yanında el ve sırt çantası getirmemesini istedi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Fatih Belediyesinin namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi yapılacağını ve çalışmaların bugün akşam 20.00'de başlayıp sabah saatlerine kadar süreceğini belirten Yerlikaya, namaz alanlarına girişlerin Cuma günü sabah 10.00'dan itibaren başlayacağını kaydetti.