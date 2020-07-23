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İstanbul'da "Ayasofya" önlemleri

23.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'da yarın kılınacak ilk namaz öncesinde İstanbul Valiliği yapılan hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken önlemleri açıkladı.

İstanbul'da "Ayasofya" önlemleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla yarın kılınacak ilk namaz için yapılan hazırlıklar ve alınan önlemleri açıkladı.

Vatandaşlardan yanlarında "maske, seccade, sabır ve anlayış" getirmelerini isteyen Yerlikaya, davetlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldığını hatırlatarak Ayasofya ve çevresinde kadınlar için iki ve erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alanın namaz kılma yeri olarak belirlendiğini bildirdi. Buna göre kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alanla Mehmet Akif Parkı, erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Meydanı belirlendi.

"El ve sırt çantası getirmeyin"

Namaz alanına girişlerin 11 ayrı kontrol noktasındaki polis araması sonrasında gerçekleşeceğini belirten Yerlikaya, kontrollerin hızlı yapılabilmesi için vatandaşların yanında el ve sırt çantası getirmemesini istedi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Fatih Belediyesinin namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi yapılacağını ve çalışmaların bugün akşam 20.00'de başlayıp sabah saatlerine kadar süreceğini belirten Yerlikaya, namaz alanlarına girişlerin Cuma günü sabah 10.00'dan itibaren başlayacağını kaydetti.

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, koronavirüs önlemleri çerçevesinde giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli ile bir helikopter ambülans olmak üzere toplam 101 ambülans görev yapacak. Ayasofya sabaha kadar açık olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar

Açılış nedeniyle Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinden tarihi yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü bugün 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüş Pala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanlardaki araçların tarihi yarımadadan çıkışlarına saat 24'e kadar izin verilecek.

Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro, Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de devam edecek, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında bugün 20.00'den Pazartesi sabah 06.00'ya kadar seferler yapılmayacak.

İl dışından otobüsle gelecekler için Yenikapı etkinlik alanının park yeri olarak tahsis edildiğini belirten Yerlikaya, namaz alanlarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini bildirdi. İstanbul Valisi, toplu ulaşım araçlarının kullanılmasının önemine dikkat çekti.

DW/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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