İstanbul'da Azeri grubun karıştığı cinayetler zinciri ortaya çıkarıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bir cinayeti araştıran polis iki Azeri grup arasında 5 kişinin öldüğü bir dizi cinayeti ortaya çıkardı. Azerbaycan vatandaşı Ganjali Aliyev'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Azerbaycan uyruklu şüpheli Sahip M. çocuğunu tedavi için getirdiği hastanede gözaltına alındı. Sahip M. 'nin yanındaki iki kişide yakalandı. Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi, 260 sokak üzerinde 8 Ağustos 2018 tarihinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu Ganjali Aliyev, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şüpheli olaydan sonra kaçarken polis soruşturma başlattı. DİZİ CİNAYETLER ORTAYA ÇIKARILDI Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda cinayetin meydana geldiği yerde yaşayan Azerbaycan uyruklu kişiler arasında bir süredir cinayet ve saldırı olaylarının yaşandığı tespit edildi. ŞÜPHELİ HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI Polis, Ganjali Aliyev'i öldürdüğü iddia edilen şüphelinin izini Bezimalem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde buldu. Çocuğunu hastaneye tedavi için getirdiği öğrenilen şüpheli Sahip M.(31)çıkışta gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin yanında bulunan Turan M.(39) ile Rishal H.(39)'yi de yakaladı. 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ CİNAYETLER ZİNCİRİ Asayiş şube müdürlüğünde yapılan soruşturmada sonucu polis kayıtlarına göre yaşanan olaylar şöyle; 9 Aralık 2015'te 23.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2203 sokakta Sahip M'nin ağabeyi Ramil M. ile aralarında husumet bulunan Natik G. ve babası Yapon G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. 15 Ocak 2017 tarihinde Sahip M. ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Misirxan Aliyev'i Gaziosmanpaşa'da yanındaki iki arkadaşıyla düzenlediği silahlı saldırıda öldürdü. 8 Ağustos 2018 tarihinde Sahip M. bu kez Ganjali Aliyev'i Gaziosmanpaşa'da düzenlediği silahlı saldırı sonucu öldürdü. 22 Ağustos 2018 tarihinde Gaziosmanpaşa'da Sahip M.'nin akrabası olduğu öğrenilen Ramil Mamadov öldürüldü. Bu olayın faili Asıf A. olaydan sonra yakalanıp tutuklandı. 7 Ekim 2018 Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ruhil Agoyev'in yine Sahip M.'nin akrabaları Kasım M. ve kardeşi Mubarız M. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sahip M. suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin yanında gözaltına alınan Turan M. ve Rishal H. serbest kaldı.

