İSTANBUL (AA) - Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüt tarafından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu kapsamında 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde 394 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 849 şahıs ve 72 şirkete ait 4 bin 345 banka hesabı üzerinden finansal analiz çalışması yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 lira, 9 milyon 366 bin 87 avro, 12 milyon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 43 bin 847 İngiliz sterlini, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi ve 8 kilo 127 gram altın civarında para trafiğinin gerçekleştiği belirlendi.