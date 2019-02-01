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İstanbul'da "bahis ve şans oyunları" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüt tarafından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu kapsamında 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde 394 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 849 şahıs ve 72 şirkete ait 4 bin 345 banka hesabı üzerinden finansal analiz çalışması yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 lira, 9 milyon 366 bin 87 avro, 12 milyon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 43 bin 847 İngiliz sterlini, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi ve 8 kilo 127 gram altın civarında para trafiğinin gerçekleştiği belirlendi.

- 455 kişi hakkında 8 bin 500-35 bin lira arasında ceza

Alınan önlemler sonucunda, 42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 avroya el konuldu.

Mülki idare amirliklerine, yasa dışı bahis oynadıkları belirtilen 455 kişi için 8 bin 500 lira ile 35 bin lira arasında idari para cezası kesilmesi yönünde gerekli bildirim yapıldı.

72 şirket ve 394 kişinin banka hesapları üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasa dışı bahis suçunun işlendiği, bu hesaplardan bir kısmının üçüncü kişiler tarafından örgütün kullanımına sunulduğu, bir kısımının ise örgütün finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bir ticari işlemi olmayan şirketlere ait hesaplar olduğu tespit edildi.

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