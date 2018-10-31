İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - İstanbul Boğazı'nda avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, İstanbul Boğazı'nda avlanan balıkçı teknelerinde gece saatlerinde inceleme yaptı. Çalışmalara sahil güvenlik, deniz polisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz zabıtası ekipleri de eşlik etti.

Teknelerin ve çalışanların evrakını inceleyen ekipler, balık boylarını da tek tek ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.

Kaçak avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan faaliyetlerde koşullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine, denetimlerin yıl boyu 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirtti.

Bakanlık tarafından kurulan BAGİS (Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi) ile 12 metrenin üzerindeki tüm teknelerin durum ve konumlarının tespit edildiğini dile getiren Karaca, "Yaptığımız denetimlerde teknelerin öncelikle nerede avcılık yaptığına, derinlik yasağının olup olmadığına baktık. Ayrıca teknelere çıktık, evrak kontrollerini, yeşil ruhsatlarını ve teknede çalışan personelin gerçek tüzel kişilere ait su ürünleri tezkerelerini, gırgır ağı ölçüm belgelerini ve buna benzer bütün belgelerini kontrol ettik. Avlanan balıkların da boy yasaklarına uyup uymadıklarını inceledik." dedi.