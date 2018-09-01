Ülke genelindeki meslektaşları gibi sezonun açılmasının mutluluğunu yaşayan Anadolu Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçılar, ekmek parası kazanmak ve bereketli bir sezonla tüketicilerin yüzünü güldürmek için sabah boğazdan Karadeniz'e açılacak.

Balıklara üreme ve büyüme dönemlerinde zarar vermemek adına her yıl belli dönemlerde konulan, bu yıl da 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla kaldırıldı. Yasak süresince yeni sezona teknelerini ve ağlarını onararak hazırlanan İstanbullu balıkçılar, yasağın kalktığı günün ilk dakikalarında ekipler halinde kıyıdan uzaklaşarak denize açıldı.

Tayfa halinde el birliğiyle hareket eden balıkçılar, limana bağlanan gemide rutin kontrolleri yapmaya devam etti.

Anadolu Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mahmut Poyraz, gece mesaisinde kendilerine eşlik eden AA muhabirine, "Sezonu açtık ancak ilk saatlerde eli boş döndük. Biz boğaz balıkçısı olduğumuz için Karadeniz'e gitmemiz lazım. Karadeniz'de havanın rüzgarlı oluşundan dolayı boğazın içinde dolaştık. Boğazda da cihazlarla kontrol ettik, balık göremedik." dedi.

Palamutta bu sezon bolluk beklediklerini belirten Poyraz, "Palamut bu mevsimde, Eylül'ün başlarında ekseri Karadeniz'de gündüz gözle görülür. Eylül'ün ortalarından sonra da radarlarla tespit edilir ve avlanma başlar. Balık o zaman hem irileşir, hem akımını yapmaya başlar. O zaman daha verimli ve güzel olur. Bu sene avımız güzel görünüyor maşallah. Her şeyin hayırlısı, bizim işimiz tevekkel." diye konuştu.

Sezondan geçen seneye oranla ümitli olduklarına vurgu yapan Poyraz, sektörün masraf ve çalışma şartlarının ağır olduğunu anlattı. Ekipte 25 kişinin çalıştığını, mazotun ve giderlerin pahalandığını aktaran Poyraz, "Biz istiyoruz ki bizim balığımız pahalı olmasın da değerinde olsun. Hem insanlar kana kana yesin, biz de bundan çoluğumuza, çocuğumuza rızık götürelim, masrafımızı çıkaralım." ifadesini kullandı.