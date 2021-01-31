HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı

31.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Kasım ayında yüzde 30'un altına düşen barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 21,23 arttı.

Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40,39 olarak ölçüldü. Son dört günkü yağışların barajlara yüzde 6,08'lik bir katkısı oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=cDrYOVnJvpc

Su miktarı son dört günde 53 milyon metreküp arttı

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,24, Terkos'ta yüzde 39,74, Sazlıdere'de yüzde 18,33, Alibey'de yüzde 51,65, Büyükçekmece'de yüzde 43,26, Ömerli'de yüzde 44,56, Darlık'ta yüzde 54,18, Elmalı'da yüzde 45,57, Kazandere'de yüzde 47,58 ve Pabuçdere'de yüzde 13,55.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 726 bin metreküp oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Ünlü futbol menajerine gözaltıÜnlü futbol menajerine gözaltı
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı

Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

İsmail Demir: F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

'Drift' yaptığı anlar sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı

Ünlü futbol menajerine gözaltı

Kendisini birliğine teslim eden ailesi dönüş yolunda öldü!

Yok böyle bir acı!

Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.