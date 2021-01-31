İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Kasım ayında yüzde 30'un altına düşen barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 21,23 arttı.

Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40,39 olarak ölçüldü. Son dört günkü yağışların barajlara yüzde 6,08'lik bir katkısı oldu.

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Su miktarı son dört günde 53 milyon metreküp arttı

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,24, Terkos'ta yüzde 39,74, Sazlıdere'de yüzde 18,33, Alibey'de yüzde 51,65, Büyükçekmece'de yüzde 43,26, Ömerli'de yüzde 44,56, Darlık'ta yüzde 54,18, Elmalı'da yüzde 45,57, Kazandere'de yüzde 47,58 ve Pabuçdere'de yüzde 13,55.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 726 bin metreküp oldu.

