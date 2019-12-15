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İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 06:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Mir Şehzad Rabi'nin kullandığı 34 MM 8394 plakalı motosiklet, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çaptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen sürücü hayatını kaybetti. Motosiklet de iki parçaya ayrıldı.

İncelemenin ardından ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM yolu, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

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Bağcılar istanbul motosiklet bariyerlere çarptı trafik kazası

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