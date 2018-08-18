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İstanbul'da bayram hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayanların bayram alışverişi için tercih ettiği mekanlardan Mısır Çarşısı ve çevresindeki şekerci, çikolatacı ve kahvecilerde hareketlilik gözleniyor - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların bir bölümünün tatile veya memleketlerine gitmesi ise Mahmutpaşa'da istenilen yoğunluğu oluşturamadı

İSTANBUL (AA) - "Bayram alışverişi" denildiğinde İstanbul'da ilk akla gelen mekanlardan Mısır Çarşısı ve çevresinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik devam ediyor.

Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum, çikolata ve kahve dükkanlarının tezgahlarında ürünler yerlerini aldı. Vatandaşlar, bayramda misafirlere ikram edecekleri, her bütçeye uygun lokum, şeker, kuruyemiş ve kahve alışverişi için çarşı ve çevresini tercih etti.

Kıyafet mağazalarının bulunduğu Mahmutpaşa'daki esnaf ise Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'da yaşayanların bir bölümünün bayramı tatilde veya memleketlerinde geçirmeyi etmesinin beklenen yoğunluğu oluşturmadığını dile getirdi.

- Bileyicilerin en yoğun günü arife

Öte yandan Fatih'te bileyicilik yapan 65 yaşındaki İsmet Kaya, yaklaşan Kurban Bayramı'nın işlerinde hareketliliğe yol açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Bilhassa arife günü çok yoğun oluyoruz, bir yerde durursak akşama kadar çalışırız. Müşterilerimizin bıçaklarının yanı sıra vatandaşlar da biletmek için bıçak getiriyor. Bileten kişinin arife gününden önce biletmesi lazım ki iyi olsun. Bileyicinin başında kalabalık olmayınca daha fazla özen gösterir, ama kalabalık olunca biraz daha baştan savma yapılabilir."

- Trafik yoğunluğu yüzde 27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre ise saat 16.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 27 civarında bulunuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde her iki yönde trafik açık. Avrupa Yakası'nda Edirne yönünde Mahmutbey Gişeleri'nde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Gişeleri'nden sonra Kocaeli yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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alışveriş Eminönü kurban bayramı Mısır Çarşısı

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