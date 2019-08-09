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İstanbul'da bayram öncesi gıda denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı - İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: - "Yaklaşan Kurban Bayramından dolayı şekerleme, çikolata ve unlu mamuller üreten yerlerde bugün Bakanlık talimatıyla 81 ilde denetim başlattık. Biz de İstanbul olarak 39 ilçemizle beraber aynı anda 700 denetçiyle birlikte denetime çıktık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramından dolayı şekerleme, çikolata ve unlu mamuller üreten yerlerde bugün Bakanlık talimatıyla 81 ilde denetim başlattık. Biz de İstanbul olarak 39 ilçemizle beraber aynı anda 700 denetçiyle birlikte denetime çıktık." dedi.

İşletmelerin 5996 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenen teknik ve hijyenik şartları taşıması gerektiğini belirten Karaca, "Bunların olup olmadığına bakıp, haşere ilaçlamaları var mı, işletmenin kayıt belgesi var mı, işletmenin ruhsatları ve izin belgeleri var mı? Bunların tamamını kontrol ediyoruz. Herhangi bir şekilde hijyen yönünden sıkıntısı varsa tabi ki idari para cezası uyguluyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle tatlı imalathanelerine yönelik yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Ekipler, ayrıca imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz için numune de aldı.

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Bayram öncesi gıda denetimi istanbul

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