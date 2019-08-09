HABER

İstanbul'da bayram öncesi trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

Bayram öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere denetim yaptı - Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler hem polis hem de jandarma helikopteriyle havadan tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi

İSTANBUL (AA) - Bayram öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis ve jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda da "Buhar" isimli jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Trafik denetiminde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.

Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin, Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında, araçlardaki çocuk yolculara broşür dağıtıldı, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

- TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Bu arada, Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un giriş ve çıkış noktaları ile ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ana arterler ve kavşaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı yerlerde zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den itibaren, D-100 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Polis ve jandarma trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Bodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliğiBodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliği
Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter destekli denetim istanbul

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.