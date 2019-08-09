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İSTANBUL’DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

  KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar  yola çıkmaya başladı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı. Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Görüntü Dökümü:
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-Muhabir anons
-Denetim yapan polis ekipleri
-Trafikte oluşan yoğunluk
-Sürücüler ile röp
-Genel ve detay

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