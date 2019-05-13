İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. toplantı yılı, Mayıs ayı toplantıları İSKİ Genel Kurulu gündemi ile toplandı. İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında toplanan mecliste Milli Mücadele’nin 100. Yılı olan 19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması için İBB başkanına yetki verilmesi önergesi sunuldu. AK Parti grubu tarafından sunulan önergeye tüm meclis üyeleri destek verdi. Önerge çalışmaların tamamlanması için komisyona sevk edildi.

