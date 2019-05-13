HABER

İstanbul'da bayramda ve 19 Mayıs'ta "Toplu taşıma ücretsiz olsun" önergesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. toplantı yılı, Mayıs ayı toplantıları İSKİ Genel Kurulu gündemi ile toplandı. İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında toplanan mecliste Milli Mücadele’nin 100. Yılı olan 19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması için İBB başkanına yetki verilmesi önergesi sunuldu. AK Parti grubu tarafından sunulan önergeye tüm meclis üyeleri destek verdi. Önerge çalışmaların tamamlanması için komisyona sevk edildi.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Binali Yıldırım’dan İstanbullulara müjdeBinali Yıldırım’dan İstanbullulara müjde
301 madenciyi kendi seslendirdiği kliple andı301 madenciyi kendi seslendirdiği kliple andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.