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İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:00 | Son Güncelleme

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

İSTANBUL (DHA) YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metrodaki teknik arıza devam ediyor.
Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.
(FOTOĞRAF)

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