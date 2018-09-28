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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig’inde Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak maç sebebiyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00’da Vodafone Park Stadı’nda, Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada yarın saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametinin trafiğe kapatılacağı ve trafik akımının Asker Ocağı Caddesine verileceği dile getirildi.

Bu kapsamda; Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Bayıldım Caddesi'nden Küçük Çiftlik Caddesi'ne gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.

Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak.

Açıklamada Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyeceği ve Vişneli Tekke Sokağı'nın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig trafiğe kapatılacak yollar

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