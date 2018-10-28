İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde yapılacak etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ümraniye'de gerçekleştirilecek Atatürk Koşusu ile Kadıköy'de düzenlenecek Cumhuriyet yürüyüşü için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Ümraniye'de, Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu için 15.00'ten 17.00'ye kadar, Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı'na kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağı'ndan Ebubekir Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsü'nden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde'si trafiğe kapalı olacak.