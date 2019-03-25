HABER

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Piyale Paşa Mahallesi'nde bugün düzenlenecek ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle 12.00'den itibaren alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Üst Baruthane, Alt Baruthane, Zincirlikuyu, Sel Caddesi ile Zincirlikuyu Caddesi kesişimine akım verilmeyecek.

Kulaksız Caddesi, Piyale Paşa Bulvarı ve Fatih Sultan Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Mansur Yavaş’a "Sen buraya yakışmıyorsun" tepkisiMansur Yavaş’a "Sen buraya yakışmıyorsun" tepkisi
Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü miting trafiğe kapatılacak yollar

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.