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İstanbul’da bazı yollar yarın trafiğe kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında KESK’in düzenleyeceği eylem için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul’da bazı yollar yarın trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında KESK’in düzenleyeceği eylem için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, “08 Aralık Pazar günü Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında düzenlenecek olan açık yer toplantısı ile ilgili saat: 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirtilmiştir. İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar (Yürüyüş süresi kısmi olacak), Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar, İncirli Caddesi üzerinde Dikilitaş Bahçesaray Sokak arası (D-100 İstikameti) bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Bu noktada kapama yürüyüş etkinliği süresince kısmi olacak), İsmail Erez Bulvarı ile D100 yan yola bağlantı yolu (Botonik Park yanı), D100 yan yol Alfemo Mağazası ile 2 Hece Restoran arasında kalan yan yol (Kısmi olarak yürüyüş süresince trafiğe kapalı olacaktır) noktaların trafiğe kapatılacağı, Ekrem Kurt Bulvarı ve Ataköy Bulvarı ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü KESK eylem Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı

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