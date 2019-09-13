İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI

Zeki G\u00dcNAL \/ \u0130stanbul DHA \nMeteorolojinin ya\u011f\u0131\u015f ve f\u0131rt\u0131na uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu sabah saatlerinden itibaren \u0130stanbul'da ya\u011fmur ba\u015flad\u0131. Sa\u011fanak ya\u011fmur baz\u0131 il\u00e7elerde etkili oluyor.Kripto para piyasas\u0131nda fark yaratacak\u0130stanbul'da okul \u00f6nlerinde denetimler s\u00fcr\u00fcyorK\u0131z\u0131ltepe\u2019de kad\u0131n pazarc\u0131lar\u0131n ekmek m\u00fccadelesi takdir topluyor
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