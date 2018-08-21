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İstanbul'da bin 226 "acemi kasap" kendini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan bin 226 vatandaş hastanelere başvurdu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 226 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kesimlerin başladığı kentte, kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı veya ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar hastanelere başvuran bin 226 kişinin, bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.

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