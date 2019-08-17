HABER

İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih’te bir alt geçit adeta göle döndü, aracında mahsur kalan bir vatandaş boğulmak üzere olan güvercini kurtarmak için suya girdi.
İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok yerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, birçok alt geçit de yoğun yağış neticesinde adeta göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve kapalı yerlere sığındı. Aksaray’da göle dönen alt geçitte araçlarıyla karşıya geçmek isteyenlerin bazıları araçlarıyla yolun ortasında mahsur kalırken bazıları da henüz geçemeden araçlarının motorlarına su girmesi nedeniyle oldukları yerde kaldı.
Araçlarıyla adeta göle dönen alt geçitten geçmeye çalışan araçlardan birinde bulunan bir vatandaş yolun kenarında boğulmak üzere olan güvercini görünce sırılsıklam olmayı göze aldı ve araçtan inerek güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvansever vatandaş, yaralı güvercini alt geçidin girişindeki durakta bekleyen vatandaşlara verdikten sonra neredeyse yarısına kadar suya gömülmüş aracına dönerek, arkadaşlarıyla alt geçitteki suyun tahliye edilmesini beklemeye başladı.
Aracı alt geçitte mahsur kalan bir turist ise “Aracımın önüne su gelmeye başladı ve araç durdu. Daha sonra pencereden çıkarak araçtan ayrıldık” dedi.

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralıSağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı
(Özel) Kasımpaşa’da bodrum katları ve işyerlerini su bastı(Özel) Kasımpaşa’da bodrum katları ve işyerlerini su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.