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İstanbul'da bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 FZ 8154 plakalı otomobil, başka bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası otomobilde bulunan Orhan Kılıç ile Okan Aktürk yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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istanbul maltepe silahlı saldırı

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