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  4. İstanbul'da bir avukat, meslektaşını silahla yaraladı

İstanbul'da bir avukat, meslektaşını silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir avukat, meslektaşını silahla yaraladı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane ilçesinde bir avukat, tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı.

Sultan Selim Caddesi Lalegül Sokağı'ndaki iş merkezinde bulunan hukuk bürosunda çalışan iki avukat arasında iddiaya göre, alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda U.S.B, yanındaki silahla Serdar B'ye ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Serdar B'yi hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı olaydan sonra gözaltına alındı.

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avukat istanbul Kağıthane Silahlı kavga

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