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  4. İstanbul'da, bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da, bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da, bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir binanın kömürlüğünde çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla 12 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 7 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede üst katlara yayılan duman nedeniyle bazı bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye etti.

Dumandan etkilendiği tespit edilen 9 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

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