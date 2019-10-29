İstanbul’da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 7’si yabancı uyruklu 10 kişi daha gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de öldürülmesinin ardından sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen H.K., R.K., H.U. ve B.Ç., bu sabaha karşı İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında eylem yapmaya hazırlandıkları belirlenen şahısların, saldırı için lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtikleri sırada yakalandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, örgüte ikinci bir operasyon daha düzenledi. Terör polisince DEAŞ’ın başka bir hücresine yapılan operasyonda, örgüt adına Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde bulundukları ve İstanbul’a gelerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen İ.S., C.A. ve E.E. isimli 3 Türk ile 7 yabancı toplam 10 kişi daha yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheliler için sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldığı, Türk kökenli şüphelilerinse sorguya alındığı öğrenildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen 1 adet Baretta marka tabanca ve bu silaha ait 63 mermi, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 dolu fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de incelemeye alındı.

