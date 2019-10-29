HABER

İstanbul’da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 7’si yabancı uyruklu 10 kişi daha gözaltına alındı.Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de öldürülmesinin ardından sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen H.K., R.K., H.U.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 7’si yabancı uyruklu 10 kişi daha gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de öldürülmesinin ardından sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen H.K., R.K., H.U. ve B.Ç., bu sabaha karşı İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında eylem yapmaya hazırlandıkları belirlenen şahısların, saldırı için lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtikleri sırada yakalandığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri, örgüte ikinci bir operasyon daha düzenledi. Terör polisince DEAŞ’ın başka bir hücresine yapılan operasyonda, örgüt adına Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde bulundukları ve İstanbul’a gelerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen İ.S., C.A. ve E.E. isimli 3 Türk ile 7 yabancı toplam 10 kişi daha yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheliler için sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldığı, Türk kökenli şüphelilerinse sorguya alındığı öğrenildi.
Yapılan operasyonlarda ele geçirilen 1 adet Baretta marka tabanca ve bu silaha ait 63 mermi, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 dolu fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de incelemeye alındı.

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Tekirdağ’da köy güvenlik kameraları devrildiTekirdağ’da köy güvenlik kameraları devrildi
Polis 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı 197 kişiyi gözaltına aldıPolis 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı 197 kişiyi gözaltına aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.