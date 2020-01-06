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  4. İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı

İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:39 | Son Güncelleme

Kırılan cam nedeniyle bir kişi kolundan yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Sema Sokağı'ndaki bir eve araç içinden ateş edildi.

Tüfekten çıkan mermi, çocuk odasının camına isabet etti. Parçalanan cam nedeniyle o sırada odada bulunan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Halit A.A. kolundan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halit A.A, sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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