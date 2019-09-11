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İstanbul’da bir kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 03:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) – Sancaktepe’de 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kemal Türkler Mahallesi Halilbey Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında oturan Naciye Torunoğlu’ndan (57) haber alamayan anne ve babası durumu polise bildirdi. Polis ve ambulans ile birlikte eve gelen Torunoğlu’nun anne ve babası kızlarının cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan ilk inceleme sonucuna göre, Torunoğlu’nun 2 gün önce başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları delil araştırmasının ardından, Torunoğlu’nun cenazesi otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, ev hanımı olan Naciye Torunoğlu’nun 2 oğlu ve 1 kızı olduğu, eşi ve büyük oğlunun inşaat işlerinde çalışmak üzere şehir dışında oldukları öğrenildi. Ölen kadının küçük oğlunun ise şüpheli olarak arandığı bildirildi.

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