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İstanbul'da, bir kadına kıyafeti dolayısıyla hakarete hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

Eminönü'nden vapura bindiği sırada çarşaflı olduğu gerekçesiyle bir kadına hakaret ettiği öne sürülen 71 yaşındaki şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Eminönü'den vapura bindiği sırada, çarşaflı olduğu gerekçesiyle bir kadına hakaret ettiği öne sürülen 71 yaşındaki şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2019'da Kadıköy Polis Amirliği haber merkezini arayan müşteki Gizem Kaya'nın (23) kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaya ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, müşteki, olay günü Eminönü İskelesinden vapura bineceği sırada Emine Ayfer Türkcan'ın (71) yanından geçerken kendisine hitaben, "Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?" dediğini, ayrıca yanından geçtiği esnada eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu ve tekrar aynı şekilde söylemlerde bulunduğunu anlattı. Kaya, şüpheliye cevap vermediğini ve 155'i arayarak olayı bildirdiğini dile getirdi.

Şüpheli Emine Ayfer Türkcan ise ifadesinde, şikayetçi Gizem Kaya'nın kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de "Ne oluyor, Arabistan'da mı yaşıyorsunuz?" dediğini, müştekiyi Arap sandığını ve darbetmediğini iddia etti. Şüpheli Türkcan kendisine iftira attığı için kendisinin de Gizem Kaya'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına da ver verilen iddianamede, görüntülerde vapurun turnike bölümüne iki kişinin 3 saniye ara ile geldikleri, videonun 20. saniyesinde şüpheli Türkcan'ın müşteki Gizem Kaya'ya sağ elinde bulunan poşet ile temas ettiği, videonun 25. saniyesinde her iki kişinin de görüntüden çıktığı kaydedildi.

Müşteki ile şüpheli arasında önceye dayalı herhangi bir irtibat ve husumet bulunmadığı belirtilen iddianamede, müşteki ve şüphelinin beyanlarına göre şüphelinin müştekiye hitaben ''Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz. Bu ülkede işiniz ne?'' şeklinde söylemlerde bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

İddianamede, bu nedenlerle şüpheli Emine Ayfer Türkcan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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çarşaflı kadın

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