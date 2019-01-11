HABER

İstanbul'da bir ortaokuldaki öğrenci kavgasına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı: "İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır"

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul Avcılar'da bir ortaokulda kavga eden öğrencilerin okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği, olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından, bazı medya kuruluşlarına yansıyan İstanbul Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasındaki kavga görüntülerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci/öğretmenler hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonuOrdu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldıErdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı Öğrenci kavgası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıköğretim kitabında cinsiyetçi sorular: Aşağıdakilerden hangisi kadını çekici yapar?

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Malatya'da dehşet! Ailesini katletti

Av tüfeği dehşeti! Ailesini katletti

Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.