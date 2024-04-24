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İstanbul'da bir şahıs tahtaları söküp saldırdığı ağaçla kavga etti: O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

48 dakika önce

Kağıthane’de bir şahıs, kaldırım kenarında bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Başaramayınca da yanında bulunan tahtaları sökerek etrafa bağıran şahıs, ağaçlara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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