"İstanbul'da Bir Tatlı Huzur" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi öğrencilerinden oluşan "Bahar Çiçekleri" grubunun hazırladığı "İstanbul'da Bir Tatlı Huzur" adlı sergi ve şiir dinletisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yıl on ikincisi gerçekleştirilen ve Üsküdar Belediyesinin destekleriyle düzenlenen program kapsamında, Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek şiirleriyle anıldı.

Gönüllülük esasına dayalı "Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi"nin kurucusu ve eğitmeni ressam ve yazar Nesrin Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10-18 yaş arası kızlardan oluşan "Bahar Çiçekleri" grubu ile 1 yıl boyunca sanat ve şiir yorumları, adab-ı muaşeret ile klasik Türkçe dersi eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çaylı, eğitimlerde milli ve dini değerlerden beslendiklerine dikkati çekerek, "Topluma yeni neslin öz güven kazanabileceği dinamikler armağan ediyoruz. Her yıl öğrenci grubumuz değişiyor. Atölyelerimize katılan ilk bahar çiçekleri ise bağlantılarını bizimle hiç koparmayarak, diğerleriyle entegre oluyor." dedi.