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"İstanbul'da Bir Tatlı Huzur" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 22:22 | Son Güncelleme

Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi öğrencilerinin yıl boyunca aldığı sanat ve şiir yorum derslerindeki performansları, "İstanbul'da Bir Tatlı Huzur" adlı sergi ve şiir dinletisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Ressam ve yazar Nesrin Çaylı: - "Topluma yeni neslin öz güven kazanabileceği dinamikler armağan ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi öğrencilerinden oluşan "Bahar Çiçekleri" grubunun hazırladığı "İstanbul'da Bir Tatlı Huzur" adlı sergi ve şiir dinletisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yıl on ikincisi gerçekleştirilen ve Üsküdar Belediyesinin destekleriyle düzenlenen program kapsamında, Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek şiirleriyle anıldı.

Gönüllülük esasına dayalı "Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi"nin kurucusu ve eğitmeni ressam ve yazar Nesrin Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10-18 yaş arası kızlardan oluşan "Bahar Çiçekleri" grubu ile 1 yıl boyunca sanat ve şiir yorumları, adab-ı muaşeret ile klasik Türkçe dersi eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çaylı, eğitimlerde milli ve dini değerlerden beslendiklerine dikkati çekerek, "Topluma yeni neslin öz güven kazanabileceği dinamikler armağan ediyoruz. Her yıl öğrenci grubumuz değişiyor. Atölyelerimize katılan ilk bahar çiçekleri ise bağlantılarını bizimle hiç koparmayarak, diğerleriyle entegre oluyor." dedi.

"Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi"nde bugüne kadar 150 öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Çaylı, şöyle devam etti:

"Gelir kaygısı taşıyan bir kurum veya kuruluş değiliz. Hiçbir aktivitemiz de ekonomik unsurlara bağlı değil. Daha önce eğitim sektöründe 16-17 yıllık meslek hayatım oldu. Fakat başörtü problemleri Türkiye'de ciddi bir boyuta geldiğinde sektörden ayrılmak durumunda kaldım. Bir enerjim ve ailemden gelen sanat, edebiyat birikimim vardı. Önce evimde mahalledeki çocuklarla atölye çalışmalarını başlattım. Sonra onlara bir hedef koydum 'bir sergi ve şiir akşamı yapalım' diye. Çünkü sanatla uğraştığınızda kendinizi disipline edersiniz ve bir estetik norm katarsınız. Şiirle uğraştığınızda kelimenin, ifadenin en zarif haliyle tanışırsınız."

Program kapsamında düzenlenen şiir dinletisinde usta şair Kısakürek'in aralarında "Sakarya Türküsü" ve "Zindandan Mehmed'e Mektup"un bulunduğu birçok eseri seslendirildi.

Programa ayrıca usta şairin oğlu Mehmet Kısakürek ile torunu Emrah Kısakürek de katıldı.

Aynı zamanda program kapsamında açılan Aybüke Aksoy, Beyza Nur Kılıç, Doğa Şalcı, Elif Hacer Yorulmaz, Elen Çakır, Elif Pekdemir, Esra Gökkaya, Ravza Güldal, Sümeyye Gözpınar ve Zeynep Yorulmaz'ın toplam 47 eserinden oluşan sergi, 3 gün boyunca Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

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