İstanbul’da bir yıl içerisinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı yaşandı

Emniyetin istatistiklerine göre kent genelinde, bir yıl içerisinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu sayı geçen yıla oranla yüzde 28’lik bir azalma gösterirken, kentte en çok hırsızlık olayının yaşandığı ilçe Esenyurt oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, kent genelinde 1 Ocak 2019 tarihleri ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 34 bin 444 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu olayların 14 bin 290’ını evden, 12 bin 803’ünü otodan, 7 bin 351’ini ise iş yerinden hırsızlık olayları oluşturdu.

En çok hırsızlık olayı evlerde yaşandı

2019 yılı içerisinde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarında ilk sırada “Evden Hırsızlık” konusu yer aldı. Evden meydana gelen toplam olay sayısı 14 bin 290 iken bu sayı 2018 yılına göre bu oran yüzde 28 oranında azalma gösterdi. 2018 yılı içerisinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ise 19 bin 845 olarak görüldü. “Otodan Hırsızlık” konusunda ise 12 bin 283 olay meydana geldi. Otodan gerçekleşen hırsızlık olaylarında geçen yıla oranla yüzde 34’lük bir azalma görülürken 2018 yılında meydana gelen olay sayısının 19 bin 342 olduğu belirtildi. 2019 yılında “İş yerinden Hırsızlık” konusunda ise 7 bin 351 olay meydana geldi. 2018 yılında bu sayı 9 bin 200 iken yüzde 20 oranında bir gerileme yaşandığı görüldü.