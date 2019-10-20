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İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Boğazı’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Kulesi adeta görünmez oldu. Sisle birlikte doğan güneş, İstanbul Boğazı'nda doyumsuz bir manzara oluşturdu. Birçok kişi, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Görüntü Dökümü:
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-Boğazda oluşan sis
-Sahilde balık tutan vatandaşlar
-Sis içindeki Çamlıca Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-Güneşin doğuşu
-Vatandaşların fotoğraf çekmesi

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