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İstanbul’da boş kalan yollar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle İstanbul’da yollar boş kaldı.

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle İstanbul’da yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğunun yüzde 20’lere indiği yollar havadan görüntülendi.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar arife günü itibariyle İstanbul’u terk etmeye başlamıştı. Bayramın ikinci gününde, İstanbul’un ana halterleri boş kaldı. İBB’nin trafik veri sistemine göre saat 12.00 sıralarında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20’lere düştü. İstanbul’da boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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