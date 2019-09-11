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İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, boy yasağına uygun olmayan yaklaşık 6,5 ton balığa el konuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetimler gerçekleştirdi.

Gece yarısı yapılan denetimlerde, boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6,5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrol tekneleriyle Marmara Denizi'nde yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Bu çerçevede, 10 günlük denetimlerde, yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da sürdürülebilir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini belirterek, denizlerde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

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