HABER

İstanbul'da bu yıl 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yıl içinde yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.

Ekipler, kentte 685 operasyon düzenlerken, 45 bin 682 münferit olaya müdahale etti. Operasyon ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 63 bin 332 şüpheliden 5 bin 833'ü tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

2017 yılına göre yakalanan şüpheli sayısında yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 15, ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap oranında da yüzde 17 artış olduğu bildirildi.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
17 yaşındaki taraftar Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı17 yaşındaki taraftar Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Erzurum ve Kars'ta buz timleri iş başındaErzurum ve Kars'ta buz timleri iş başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyon TL sahibini buluyor!

Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

İranlı turistlerin gözdesi 'Cıbıltepe'

İranlı turistlerin gözdesi 'Cıbıltepe'

Araba fiyatına güvercinler görücüye çıktı

Araba fiyatına güvercinler görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.