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İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da bugün bazı yollar, Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas takımları arasında oynanacak basketbol müsabakası sebebiyle trafiğe kapatılacak.Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, "Bugün Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas takımları arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da bugün bazı yollar, Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas takımları arasında oynanacak basketbol müsabakası sebebiyle trafiğe kapatılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, "Bugün Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas takımları arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Oynanacak müsabaka sebebiyle Ataşehir’de bulunan Ihlamur Sokak saat 17.45’ten itibaren trafiğe kapalı olacak" ifadeleri kullanıldı.

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