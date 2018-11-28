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İstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerini işadamı olarak tanıtarak internet üzerinden satış yapan kişileri, ödeme yaptıklarını gösterir sahte EFT belgeleriyle dolandıran 13 kişilik çete operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kendilerini işadamı olarak tanıtarak internet üzerinden satış yapan kişileri, ödeme yaptıklarını gösterir sahte EFT belgeleriyle dolandıran 13 kişilik çete operasyonla gözaltına alındı. 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerle birlikte jeneratör, otomobil lastikleri, yedek parçalar ele geçirildi. Milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı..

İNTERNET ÜZERİNDE SAHTE EFT BELGESİYLE DOLANDIRICILIK

İstanbul'da polise başvuran işadamları internet üzerinden mal satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdurlar poliste verdikleri ifadelerinde şüphelilerin kendilerini iş adamı olarak tanıttıklarını, önce bir kaç kez alışveriş yapıp güven sağladıktan sonra yüklü miktardaki son alışverişlerinde kendilerine ödeme yaptıklarına dair sahte EFT belgesi gönderdiklerini söyledi. Whatsapp'tan gelen EFT belgesine inanarak malları teslim ettiklerini anlatan mağdurların daha sonra banka hesaplarını kontrol ettiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları belirtildi.

20 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin İstanbul'un Tuzla, Ataşehir, Maltepe, Pendik Sultanbeyli ilçelerinde ayrıca Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Nevşehir illerinde 20 kişiyi aynı yöntemle dolandırıdığını tespit etti.

OPERASYONDA 20 KİŞİ YAKALANDI

Polis yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adreslerini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Nevşehir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında çete lideri Erol B.(49)'un bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerle birlikte jeneratörler, oto lastikleri, motosiklet ve oto yedek parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden çalıntı mal aldıkları iddia edilen 7 kişiyle birlikte toplam 20 kişi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında organize bir şekilde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları belirtilen şüphelilerin önce internet üzerinden mal arayanlarla satıcı gibi görüşerek sözde satış yapmak için anlaştıkları tespit edildi. Bu anlaşmanın ardından bu kez internet üzerinden aynı malı satanları arayan şüphelilerin sahte EFT belgelerle malları alıp ortadan kayboldukları öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, Nitelikli nakliye dolandırıcılığı suçlarından adliyeye sevk edildi. Aralarında çete lideri Erol B.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan çalıntı mal almak suçundan haklarında işlem yapılan 7 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonuİstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonuİstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonuİstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonu

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