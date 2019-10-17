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İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI  (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Çete tarafından dolandırılan 100'ün üzerinde vatandaş olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince çetenin yaptığı vurgunun yaklaşık 100 milyon lira dolayında olduğu değerlendiriliyor.

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