İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), yeni evi İstanbul Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu planlanan şekilde devam ediyor.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı geçen ekim ayında gerçekleştirilen THY'nin yeni evi İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınması, bu gece saat 03.00'te başladı. Geçen 6 saatlik süre zarfında operasyonun yüzde 38'i başarıyla tamamlandı.

Küresel havacılık tarihinde benzeri görülmemiş taşınma operasyonu, toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi günü saat 23.59'da tamamlanacak.

Operasyonun planlanan şekilde hayata geçirilmesi adına yarın saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak, İstanbul-Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.

Taşınma süresince operasyonlar, yarın saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak.

"Büyük Göç" süresince gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek. Devamındaki süreçte, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan icra edeceği uçuşlar, belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak.

