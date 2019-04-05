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İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

"Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi, verilen aranın ardından yeniden başladı - THY'ye ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi, verilen aranın ardından yeniden başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni evi İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınmanın ikincisi aşaması bu gece saat 03.00'te başlayıp sabah saat 08.00'e kadar planlanan bir şekilde tamamlandı.

Operasyonun yüzde 38'inin başarıyla tamamlandığı aşamanın ardından taşınma işlemine ara verildi. Taşınma işleminde üçüncü aşamaya geçildi.

THY'ye ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.00 gibi çıkış yapmaya başlayan tırlar, Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, güzergahtaki 5 ayrı noktada da "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebilecek.

Atatürk Havalimanı'ndan farklı zamanlarda hareket eden THY'ye ait uçakların İstanbul Havalimanı'na intikali de sürüyor. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Küresel havacılık tarihinde benzeri görülmemiş taşınma operasyonu, toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi günü saat 23.59'da tamamlanacak.

Operasyonun planlanan şekilde hayata geçirilmesi adına yarın saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak, İstanbul-Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.

"Büyük Göç" süresince gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek. Devamındaki süreçte, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan icra edeceği uçuşlar, belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşınma süreciyle ilgili apronda incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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büyük göç

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