İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi, verilen aranın ardından yeniden başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni evi İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınmanın ikincisi aşaması bu gece saat 03.00'te başlayıp sabah saat 08.00'e kadar planlanan bir şekilde tamamlandı.

Operasyonun yüzde 38'inin başarıyla tamamlandığı aşamanın ardından taşınma işlemine ara verildi. Taşınma işleminde üçüncü aşamaya geçildi.

THY'ye ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.00 gibi çıkış yapmaya başlayan tırlar, Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, güzergahtaki 5 ayrı noktada da "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebilecek.