İstanbul'da "Büyük Kadın Buluşması"

8 Mart Kadın Platformu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ilk etapta Trans kortejinin alana alınmadığını açıkladı ancak ısrarlar sonrası alana girebildikleri kaydedildi.

Yüzlerce kadının katıldığı gösteride polis gökkuşağı motifli şemsiye ve bayrakların alana sokulmasına izin vermedi.İstanbul Kadıköy'de yüzlerce kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen "Büyük kadın buluşması”nda bir araya geldi. 8 Mart Kadın Platformu öncülüğünde "Özgürlümüzü Kazanacağız” sloganıyla düzenlenen buluşmada kadınlar "Sokakları terk etmiyoruz, terk etmeyeceğiz, homofobiye, transfobiye, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, tacize, tecavüze, cinsel istismara, nefrete, bizim adımıza konuşanlara, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, canımız pahasına ailenin korunmasına, kadınları yoksullaştıranlara, haklarımıza, hayatlarımıza göz dikenlere, şiddet varsa bile 'boşanmayın çay ikram' edin diyenlere, erkek devlet şiddetine, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına, hayırlarımızı duymayanlara hayır diyoruz" dediler. Polisin, alanı abluka altına aldığı görüldü.

Bunun yanı sıra, polisin "renkli" olduğu için şemsiyeleri ve gökkuşağı bayraklarını meydana almaması da tepki çekti.

Öte yandan dün Beşiktaş'taki 8 Mart eylemine de bazı pankartların alınmadığı belirtildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, konuya ilişkin yaptığı basın açıklaması şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kadınlar Günü için dün Beşiktaş'ta yaptığımız eylemimize LGBTİQ+ pankartları alınmadı. Tekrar ediyoruz #LGBTİQlarHerYerde ve bunu kabul ettirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Pankartımızda yazdığımız gibi; İktidar miktidar ne derse desin kadın ve LGBTİQ+ mücadelesi meydanları titretsin.”

DW/ AI, BÖ

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