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İstanbul'da "ByLock" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde görevli olduğu değerlendirilen ve ByLock içerikleri tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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