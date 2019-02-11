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İstanbul'da ByLock soruşturmasında 57 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - İstanbul merkezli 14 ilde operasyon devam ederken, şu ana kadar 20 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca ByLock kullanıcılarına yönelik tespit çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, söz konusu programı kurduğu ve kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyonda, 12'si İstanbul'da olmak üzere şu ana kadar 20 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Diğer şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ gözaltı soruşturma

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